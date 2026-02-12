VERSO INTER-JUVENTUS

Juventus, Spalletti studia l'opzione Boga per San Siro

L'ivoriano ha subito convinto contro Atalanta e Lazio e sabato sera potrebbe giocare titolare

di Alberto Gasparri
12 Feb 2026 - 09:02
videovideo

Finora non ha portato fortuna in quanto a risultati, ma Jeremie Boga è stato la bella "scoperta" del mercato invernale della Juventus. A Nizza era finito nel dimenticatoio, travolto da mille problemi, e invece, prima contro l'Atalanta e poi contro la Lazio, l'ex Sassuolo ha fatto vedere di essere ancora un giocatore di livello. Così, potrebbe essere lui l'arma a sorpresa di Luciano Spalletti nel derby d'Italia contro l'Inter. Con il rientro dal primo minuto di Conceiçao e l'intoccabilità o quasi di McKennie (non al meglio dopo la ferita alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato), per Boga non ci sarebbe molto spazio, eppure le voci che arrivano dalla Continassa parlano di un possibile suo impiego a San Siro, e non solo come vice Yildiz.

L'ivoriano potrebbe giocare a sinistra, permettendo al turco di spostarsi più centralmente, oppure essere lui ad agire in mezzo o anche a destra. Insomma, le possibilità non gli mancano e di sicuro, avanti di questo passo, anche lo spazio concessogli sarà sempre maggiore.

Per il resto, non dovrebbero esserci stravolgimenti di formazione, sia in difesa, sia a centrocampo. L'unico dubbio è in questo reparto, con McKennie che potrebbe giocare a destra con Cambiaso a sinistra, oppure al posto di Miretti alle spalle di David, sempre più punta titolare in attesa del rientro di Vlahovic, con Cabal a sinistra e l'azzurro a destra. Ma, come detto, occhio a Boga.

