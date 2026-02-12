Juventus, Spalletti studia l'opzione Boga per San Siro

Finora non ha portato fortuna in quanto a risultati, ma Jeremie Boga è stato la bella "scoperta" del mercato invernale della Juventus. A Nizza era finito nel dimenticatoio, travolto da mille problemi, e invece, prima contro l'Atalanta e poi contro la Lazio, l'ex Sassuolo ha fatto vedere di essere ancora un giocatore di livello. Così, potrebbe essere lui l'arma a sorpresa di Luciano Spalletti nel derby d'Italia contro l'Inter. Con il rientro dal primo minuto di Conceiçao e l'intoccabilità o quasi di McKennie (non al meglio dopo la ferita alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato), per Boga non ci sarebbe molto spazio, eppure le voci che arrivano dalla Continassa parlano di un possibile suo impiego a San Siro, e non solo come vice Yildiz.