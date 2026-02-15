Del Piero contro Chivu: "L’Inter non ha bisogno di questo, l'arbitro ha determinato la partita"

Alessandro Del Piero ha criticato duramente l'analisi post-partita di Cristian Chivu sull'espulsione di Kalulu, sottolineando come "l'Inter non ha bisogno di questo" e che "quando sei forte vuoi vincere bene", senza dover giustificare episodi a favore. L’ex capitano della Juventus ha definito le parole del tecnico nerazzurro nella conferenza della vigilia come un errore comunicativo, aggiungendo: "Mi aspettavo qualcosa di diverso nell'interpretazione, magari domani lo capirà". Del Piero non ha risparmiato critiche nemmeno al protocollo arbitrale, giudicando l'impossibilità di intervento tecnologico su certi falli un'"assurdità per un regolamento fatto male" che, in questo caso, ha finito per "determinare con una cosa ingiusta una partita" le parole a Sky Sport.