Inter-Juve, caos nel tunnel: da "maialata" di Spalletti al rischio stangata per Comolli. Cosa succede ora

Il video che ha fatto il giro del web sembra solo la punta dell'iceberg, chi ha vissuto in prima persona quei concitati momenti, infatti, informalmente racconta di come quel che non si sia visto è stato molto peggio di ciò che ha mostrato la fotocamera dello smartphone di un tifoso e cioè Spalletti che urla all'arbitro "hai falsato la partita" e poi ferma Comolli che sembra quello più arrabbiato di tutti. In seguito Chiellini ha rincarato la dose verso La Penna: "Non esiste una cosa del genere". Nella pancia di San Siro, racconta la Gazzetta dello Sport, senza l'intervento della sicurezza sarebbe stato difficile evitare il contatto fisico tra i protagonisti. Inoltre Spalletti avrebbe apostrofato Marotta dicendo "hai fatto una maialata".