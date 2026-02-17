Inter-Juve, caos nel tunnel: da "maialata" di Spalletti al rischio stangata per Comolli. Cosa succede ora

I giornali sportivi: lunedì 16 febbraio 2026
Cosa è successo davvero nel tunnel di San Siro dopo Inter-Juventus? Dalle urla di Spalletti a Marotta al rischio inibizione per Comolli e Chiellini
Lo sappiamo, è una frase abusata: ma veramente Inter-Juventus non finisce mai. Sono passati oltre due giorni dalla sfida di San Siro eppure c'è ancora qualcosa di cui parlare, e di cui si parlerà: le decisioni del Giudice Sportivo dopo il Derby d'Italia e, in particolare, la bufera nel tunnel dello stadio che ha coinvolto Luciano Spalletti, Giorgio Chiellini e Damien Comolli.
Il video che ha fatto il giro del web sembra solo la punta dell'iceberg, chi ha vissuto in prima persona quei concitati momenti, infatti, informalmente racconta di come quel che non si sia visto è stato molto peggio di ciò che ha mostrato la fotocamera dello smartphone di un tifoso e cioè Spalletti che urla all'arbitro "hai falsato la partita" e poi ferma Comolli che sembra quello più arrabbiato di tutti. In seguito Chiellini ha rincarato la dose verso La Penna: "Non esiste una cosa del genere". Nella pancia di San Siro, racconta la Gazzetta dello Sport, senza l'intervento della sicurezza sarebbe stato difficile evitare il contatto fisico tra i protagonisti. Inoltre Spalletti avrebbe apostrofato Marotta dicendo "hai fatto una maialata".
Tra quel che ha scritto La Penna nel referto arbitrale e ciò che riporteranno gli ispettori federali presenti a San Siro, c'è materiale per Gerardo Mastrandrea: il Giudice Sportivo potrebbe usare la mano pesante soprattutto verso Comolli che va incontro a una inibizione anche se resta l'ipotesi della sola multa, per quanto corposa. Spalletti, invece, non dovrebbe rischiare nulla perché, nonostante la frase rivolta a Marotta, ha poi fatto da paciere allontanando Comolli da La Penna. Ovviamente Pierre Kalulu prenderà una giornata di squalifica, come da regolamento.
In momenti di tensione così alta sembra impossibile che anche qualche tesserato dell'Inter non si sia lasciato andare a qualche parolina, La Gazzetta dello Sport parla di un faccia a faccia tra Riccardo Ferri, team manager nerazzurro, e François Modesto, direttore tecnico Juve che però non dovrebbero rischiare nulla.
Considerando la delicatezza della partita e le tensioni, è anche possibile che le decisioni del Giudice Sportivo, attese oggi intorno a mezzogiorno, slittino di qualche giorno, se venisse richiesto un supplemento di indagine da parte di Mastrandrea. Ma, considerando anche il video virale e i tanti testimoni, la probabilità più alta è che le squalifiche vengano comunicate oggi.
