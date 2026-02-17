Nuovo Stadio Flaminio: Lotito presenta il progetto della Lazio da 500 milioni

La Lazio presenta il nuovo Flaminio: investimento da 480 milioni per uno stadio da 50mila posti. Scopri il progetto di Casamonti e i dettagli della riqualificazione.

17 Feb 2026 - 09:23
Rendering stadio Flaminio © sslazio.it

La Lazio scopre le carte sul futuro della sua "casa": oggi alle 10:30, a Formello, il presidente Claudio Lotito presenta ufficialmente il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Un’operazione ambiziosa da oltre 480 milioni di euro che punta a trasformare l'iconico impianto di Pier Luigi Nervi in un hub moderno da 50.570 posti. Il piano, sviluppato con lo Studio Archea e il supporto scientifico di Sapienza e Roma Tre, non prevede solo il calcio: il nuovo Flaminio ospiterà un museo, aree commerciali e hospitality, integrandosi nel tessuto urbano con nuove piste ciclabili e parcheggi. Un ritorno al passato con gli occhi rivolti al futuro, per regalare ai tifosi biancocelesti un sogno romantico e tecnologicamente all'avanguardia.

