Infermeria Juve, Thuram e Weah puntano l'Empoli: ottimismo per Milik

Al Castellani Thaigo Motta non avrà a disposizione Conceicao e nei prossimi giorni dovrà monitorare le condizioni di Nico Gonzalez

© Getty Images A sei giorni dalla ripresa del campionato, la Juve inizia a fare la conta dei disponibili per i prossimi impegni. A Empoli Thiago Motta dovrà fare sicuramente a meno dell'infortunato Conceicao, vittima di una lesione muscolare, e tenere sotto stretto controllo le condizioni di Nico Gonzalez, uscito malconcio dalla sfida tra Argentina e Cile, ma nel frattempo dovrebbe recuperare un paio di pedine importanti come Khephren Thuram e Timothy Weah. Stando al Corriere dello Sport, l'esterno americano e il mediano francese starebbero infatti smaltendo i rispettivi problemi fisici e potrebbero essere convocati per la trasferta al Castellani.

Due recuperi preziosi per il tecnico bianconero, che a Empoli dovrà fare i conti con il primo appuntamento di un incalzante tour de force tra campionato e Champions. Ma alla Continassa nei prossimi giorni le notizie positive non dovrebbero arrivare soltanto da Thuram e Weah. Lo staff bianconero sembra nutrire infatti un certo ottimismo anche sul rientro in squadra di Milik, pedina fondamentale per far rifiatare un po' Vlahovic al centro dell'attacco e dare più soluzioni a Thiago Motta nelle rotazioni davanti. Alla Continassa si pianificano le prossime mosse tra recuperi e turnover.