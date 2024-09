Juve, buone notizie dall'Argentina su Nico Gonzalez. E Danilo freme per giocare 

JUVENTUS

La Juventus respira sul fronte infortuni. Se Conceicao si è aggiunto alla lista degli infortunati già composta da Thuram e Weah (per loro è probabile il rientro con l'Empoli), Nico Gonzalez sembra far sorridere Thiago Motta. L'argentino, uscito anticipatamente nel match vinto dalla propria nazionale (3-0 sul Cile) per un problema al tallone della gambia sinistra sembra non essere grave. L'ex Fiorentina, tanto voluto da Giuntoli e che ha esordito con la Roma, resterà in ritiro con Scaloni. Ieri il 26enne si è allenato a parte facendo fisioterapia e palestra insieme a Mac Allister: non è escluso che possa addirittura essere titolare nel match con la Colombia in programma il prossimo 10 settembre.

Lo staff tecnico dell'Albiceleste deciderà alla vigilia del match il da farsi in base alle condizioni di Nico Gonzalez. In caso è già pronto Giovanni Lo Celso. Alla finestra c'è sempre Thiago Motta, che salvo colpi di scena potrà contare sul fantasista nel prossimo match con l'Empoli. Dal Sudamerica intanto, Danilo si è fatto notare disputando ben 90 minuti in occasione della sfida vinta per 1-0 dal Brasile sull'Ecuador. A fine partita l'ex Manchester City ha voluto mandare un messaggio al tecnico bianconero che lo ha tenuto ai margini in questo primo scorcio di stagione: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente".

