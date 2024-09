Lesione dei muscoli peronieri per Conceição: rivalutato tra 10 giorni

JUVENTUS

Nuovo infortunio muscolare in casa Juventus: lesione muscolare per Conceição, le cui condizioni saranno rivalutate tra dieci giorni

Arriva il bollettino medico di Francisco Conceição. Dopo essersi fermato ieri in allenamento, l'attaccante portoghese "è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra", come rivelato dal comunicato pubblicato dalla Juventus. Il calciatore portoghese "verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni". Per l'esterno si può ipotizzare uno stop tra i 20 e i 30 giorni: salterà la trasferta di Empoli di sabato 14 settembre, la sfida al Napoli del 21 settembre oltre all'esordio in Champions contro il PSV del 17.

Altro guaio muscolare in casa bianconera, dopo lo stop di Adzic ad agosto e quelli di Weah e Thuram dopo la prima gara di campionato con il Como. Nella giornata di ieri, il trequartista montenegrino è tornato a lavorare in gruppo e dovrebbe essere disponibile dopo la sosta. Lavorano ancora a parte, invece, Weah e Thuram: l'obiettivo dello staff bianconero è quello di recuperarli il prima possibile. Attese novità nei prossimi giorni.