Juventus, presentata la lista Uefa: a sorpresa c'è Arthur, assente Kostic

La Juventus ha diffuso la lista Uefa per la Champions League 2024/25. Sono 28, in totale, i giocatori scelti da Thiago Motta: 22 nella Lista A e 6 nella Lista B. Tra i primi, un po' a sorpresa, è presente anche Arthur, nonostante sia a tutti gli effetti considerato un esubero e nonostante continui a essere in uscita. Assente come da previsioni, invece, Filip Kostic, anche lui in cerca di una sistemazione all'estero. Regolarmente presenti invece tutti i nuovi acquisti, da Douglas Luiz a Koopmeiners.