Indizi di Juve 2.0: meno palleggio, più imbucate e Yildiz dietro a due punte

Dopo l'esonero di Tudor, i bianconeri sono tornati subito a vincere e in attesa dello sbarco di Spalletti alla Continassa è arrivato anche qualche spunto tattico interessantedi Stefano Ronchi
Tre gol, tre punti e qualche indizio sulla Juve 2.0. Chiusa rapidamente la parentesi Tudor, alla Continassa si guarda avanti. E, in attesa dell'ufficialità di Spalletti, i segnali arrivati dalla vittoria con l'Udinese sono molto interessanti non solo sotto l'aspetto caratteriale, ma anche per quanto riguarda l'assetto tattico della squadra. Al netto di una reazione attesa e necessaria, contro gli uomini di Runjaic i bianconeri hanno interpretato con grande applicazione il 3-4-1-2 messo in campo da Brambilla mostrando alcune novità sui meccanismi di gioco e ampi margini di miglioramento.
Formazione alla mano, allo Stadium contro i friulani le sorprese più importanti sono state due: Kostic titolare e Yildiz dietro a Vlahovic e Openda. Mosse che hanno iniziato a stabilire gerarchie diverse e disegnato una squadra più coperta a sinistra, cattiva nell'attacco dello spazio e verticale. Tutto con meno palleggio, qualche giocata a uno o due tocchi in costruzione e più imbucate in profondità.
Certo, in mediana e sugli esterni c'è ancora molto da limare e lavorare sia sui meccanismi che sugli interpreti migliori, ma la via tracciata contro l'Udinese potrebbe essere un buon punto di partenza per impostare il nuovo percorso agli ordini di Spalletti. Un percorso tecnico-tattico che ruota necessariamente attorno a Yildiz, faro bianconero tra le linee con grande libertà di azione e movimento, a due esterni a tutta fascia in grado di spingere e coprire a seconda dei momenti della partita e a due punte che attaccano la profondità a ripetizione per allungare la squadra, allargare le maglie delle difese avversarie e creare spazi per le incursioni dei mediani e i tagli verso il centro di Cambiaso. Un piano che contro l'Udinese a tratti ha dato buoni risultati, sbloccato gli attaccanti sul piano realizzativo dopo un lungo digiuno e riportato la Juve alla vittoria dopo un mese e mezzo.