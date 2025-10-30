Indizi di Juve 2.0: meno palleggio, più imbucate e Yildiz dietro a due punte

Certo, in mediana e sugli esterni c'è ancora molto da limare e lavorare sia sui meccanismi che sugli interpreti migliori, ma la via tracciata contro l'Udinese potrebbe essere un buon punto di partenza per impostare il nuovo percorso agli ordini di Spalletti. Un percorso tecnico-tattico che ruota necessariamente attorno a Yildiz, faro bianconero tra le linee con grande libertà di azione e movimento, a due esterni a tutta fascia in grado di spingere e coprire a seconda dei momenti della partita e a due punte che attaccano la profondità a ripetizione per allungare la squadra, allargare le maglie delle difese avversarie e creare spazi per le incursioni dei mediani e i tagli verso il centro di Cambiaso. Un piano che contro l'Udinese a tratti ha dato buoni risultati, sbloccato gli attaccanti sul piano realizzativo dopo un lungo digiuno e riportato la Juve alla vittoria dopo un mese e mezzo.