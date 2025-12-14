Milan: Gabbia fuori per infortunio, allarme per la Supercoppa

Allarme Gabbia in casa Milan in vista della semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli, in programma giovedì 18 a Riyad alle ore 20 italiane (esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito). Il difensore rossonero è stato sostituito al 15' della ripresa della sfida di San Siro con il Sassuolo: dopo uno scatto ha accusato un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore ha provato a restare in campo ma poi ha dovuto arrendersi: al suo posto Allegri ha inserito De Winter. Gabbia è uscito zoppicando vistosamente da San Siro.