Le pagelle di Juve-Udinese: Vlahovic pimpante, Gatti imperioso, Yildiz brilla

I voti e i giudizi della partita dell'Allianz Stadium dopo l'esonero di Igor Tudor: Locatelli in ombra, Okoye e Zaniolo limitano i dannidi Stefano Ronchi
Juventus
Di Gregorio 6 - ordinaria amministrazione tra i pali fino al gol di Zaniolo. A inizio ripresa vola su un'incornata ravvicinata di Goglichidze
Kalulu 6,5 - parte a destra nella difesa a tre e alterna entrambe le fasi con equilibrio tenendo d'occhio Atta insieme a Cambiaso. Innesca l'azione del rigore di Vlahovic con un bell'inserimento, poi nella ripresa impegna Okoye
Gatti 7 - ordinato e preciso in marcatura su Davis e su Buksa. Si fa valere nel gioco aereo anche nell'area dell'Udinese firmando il 2-1 di testa su cross di Cambiaso in un momento delicato della partita
Kelly 5,5 - si prende cura di Zaniolo restandogli incollato il più possibile, ma non è sempre incisivo nei duelli. Un paio di volte gli scappa e l'ex Gala riesce ad andare al tiro e anche a bersaglio a fine primo tempo
Cambiaso 6 - Brambilla lo piazza a destra e fa il compitino senza grandi sbavature. Pensa più a coprire che a spingere, ma serve l'assist a Gatti per il 2-1
McKennie 6,5 - dinamico e reattivo in mezzo al campo accanto a Locatelli. Corre, fa filtro e si propone. Non è sempre preciso e lucido nelle scelte, ma si fa sentire e crea scompiglio tra le linee e nel gioco aereo nell'area avversaria
Locatelli 5 - prova a dare ordine in mezzo al campo, ma a ritmi troppo lenti e con poca personalità e qualità. Fino al recupero del primo tempo tiene botta, poi perde palla in uscita e Zaniolo non perdona. Incertezza che non pesa sul risultato, ma sulla prestazione personale
Kostic 6 - si piazza largo a sinistra, presidia la zona e dà ampiezza alla manovra. Gioca a tutta fascia dando solidità senza badare troppo al sottile. Da migliorare la precisione nei cross
dall'88' Koopmeiners sv - dentro nel finale senza rendersi protagonista
Yildiz 7 - nel primo tempo parte sulla trequarti dietro a Openda e Vlahovic e lavora da play alto conquistando palla, legando i reparti con qualità e verticalizzando la manovra. Ha libertà di movimento e spazia a caccia di palloni senza dare troppi riferimenti e quando si aprono gli spazi sale in cattedra. Nel recupero mette il risultato al sicuro su rigore
Openda 5,5 - affianca Vlahovic, dialoga con Yildiz nello stretto e si alterna nelle incursioni centrali. In avvio taglia spesso il campo alle spalle dei marcatori friulani dettando il passaggio in profondità e il rigore su Vlahovic nasce da una sua giocata, col passare dei minuti però la sua azione è meno incisiva sottoporta e fallisce alcune occasioni importanti
dal 77' David 5,5 - entra nel finale in maniera troppo leggera e si rende protagonista di un paio di appoggi che fanno venire i brividi a Brambilla
Vlahovic 7 - lotta, fa la sponda e attacca la profondità mostrando fin dall'inizio tanta voglia di incidere e un buon feeling con Openda. Più pulito del solito a livello tecnico. Si procura e trasforma il rigore che sblocca la partita, poi testa i riflessi di Okoye in un paio di occasioni e sfiora ancora il gol
dall'88' Rugani sv - entra per puntellare la difesa sul 2-1
A disp.: Perin, Mangiapoco, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe. All.: Brambilla 6,5
Udinese
Okoye 6,5 - nel primo tempo la Juve attacca senza dare riferimenti ed è costretto agli straordinari. Sul rigore di Vlahovic non può fare niente, poi però risponde presente mostrando grandi riflessi e limitando i danni nonostante un mezzo errore sul'incornata vincente di Gatti
Zaniolo 6,5 - nel primo tempo è l'uomo più pericoloso dell'Udinese. Attacca Kelly e riesce a trovare lo spazio per andare al tiro. Nel recupero del primo tempo prende la mira a centro area e pareggia da buon cecchino. Inspiegabile la sostituzione dopo un'ora di gioco
Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Goglichidze 5, Kabasele 5,5, Solet 6; Ehizibue 5,5 (29' st Zanoli 6), Piotrowski 5,5 (13' st Lovric 5,5), Karlstrom 6, Atta 5,5 (29' st Miller 5,5), Kamara 5,5; Zaniolo 6,5 (13' st Bayo 6), Davis 5,5 (38' Buksa 6).
A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All.: Runjaic 5,5