Sassuolo, Grosso: "C'è qualche rimpianto. Pinamonti fortissimo"

"Abbiamo tenuto testa a una squadra forte e siamo usciti anche con qualche rimpianto. Vuol dire che i ragazzi sono stati veramente molto bravi". Così il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso a Dazn dopo il pareggio di San Siro contro il Milan: "L'avversario era di grandissimo livello e ci ha creato difficoltà, non siamo ripartiti bene nella ripresa ma abbiamo fatto un finale di gara di altissimo livello. Potevamo gestire meglio alcune situazioni però questo coraggio ci ha dato anche la possibilità di provare a vincerla. Ci teniamo questo punto". Poi elogi a Pinamonti: "Giocatore fortissimo".