Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan-Sassuolo, infortunio al ginocchio per Gabbia

14 Dic 2025 - 13:54

Problemi in casa Milan. Durante il secondo tempo con il Sassuolo, Matteo Gabbia è andato ko per un problema al ginocchio. Il difensore, in un contrasto, ha avuto un movimento innaturale che lo ha costretto al cambio. Al suo posto De Winter.  

Ultimi video

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Milan, Gabbia lascia San Siro zoppicando vistosamente

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

01:25
Domani Bologna-Juventus

Bologna-Juve nel segno di... Thiago

01:38
Un miliardo per la Juve

Un miliardo per la Juve: ecco l'offerta

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

I più visti di Calcio

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

Milan, che festa

Milan, che festa

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:29
Milan: Gabbia fuori per infortunio, allarme per la Supercoppa
13:54
Milan-Sassuolo, infortunio al ginocchio per Gabbia
13:00
Milan-Sassuolo: Franco Baresi è tornato a San Siro quattro mesi dopo l'annuncio della malattia
11:31
Il Milan piange la scomparsa di Bruno Baveni: vinse lo scudetto del '68
10:44
Juve: 23 convocati per il Bologna