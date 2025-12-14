Milan-Sassuolo, infortunio al ginocchio per Gabbia
14 Dic 2025 - 13:54
14 Dic 2025 - 13:54
Problemi in casa Milan. Durante il secondo tempo con il Sassuolo, Matteo Gabbia è andato ko per un problema al ginocchio. Il difensore, in un contrasto, ha avuto un movimento innaturale che lo ha costretto al cambio. Al suo posto De Winter.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.