Inchiesta Prisma, non luogo a procedere per Arrivabene: un assist nel contenzioso con la Figc

Nella giornata di lunedì, il Gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti richiesti dagli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta Prisma su presunte irregolarità nella compravendita di calciatori e ha disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, ex Ceo del club bianconero per il quale gli stessi pm avevano chiesto il proscioglimento. Una decisione che diventa un assist per l'ex dirigente della Juventus, a livello sportivo squalificato 24 mesi dalla Corte d’Appello della Figc nel 2023.