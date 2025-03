Il paradosso della Juventus: andare al Mondiale per club con un nuovo allenatore

A questo punto la domanda sorge spontanea: chi sarà l'allenatore al Mondiale per club? Ha senso affrontare la manifestazione con un tecnico che non avrebbe nemmeno il tempo di spiegare le proprie linee di gioco? Ecco perché l'ipotesi di un traghettatore che arrivi a stagione in corso è un'ipotesi concreta. Qualunque sia la scelta per il prossimo anno, è difficile ipotizzare che possa da subito iniziare un percorso nuovo senza avere il tempo di spiegare le sue idee. A meno di affidarsi a un gestore ma i nomi che circolano sono quelli di allenatori con una chiara impronta di gioco. Il problema di assumere qualcuno sotto contratto fino al 30 giugno non si pone per la famosa finestra aperta dalla Fifa, che permette alle squadre un mercato supplementare in vista dell'appuntamento americano.