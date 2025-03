Juve, il futuro di Motta può decidersi già a Firenze: pronto il "traghettatore"

Tutto vero, compresa pure però l'immancabile e puntualissima ipotesi "traghettatore". Ecco perché allora Firenze e la Fiorentina incombono sul futuro immediato di Thiago Motta. Domenica la Juve è di scena al Franchi, campo ostico, accesissima la rivalità col mondo viola. La dirigenza bianconera si aspetta una pronta reazione, caratteriale innanzitutto. Ma poi servono i punti per difendere il quarto posto, questo è l'imperativo categorico: calendario alla mano, cadere a Firenze comporterebbe un rischio vitale per la classifica e per le casse bianconere. Un crollo, o più banalmente un nuova caduta, potrebbe così portare a immediate e drastiche soluzioni, complice anche la sosta per le nazionali che consentirebbe due settimane di lavoro al subentrante. Sul profilo, o meglio sui profili individuati si sbilancia oggi Tuttosport: Massimo Brambilla o Francesco Magnanelli, rispettivamente allenatori della Juve Next Gen e della Juve Primavera, a cui viene affiancato il nome di Igor Tudor, ora come ora libero e quindi arruolabile anche con un contratto "a termine". Ipotesi, insomma, in un marasma che comunque non fa bene e non va bene a nessuno: tecnico in primis, ma anche squadra, società e tifosi.