Juve, Rugani è diventato papà: è nato Tommaso

Daniele Rugani è diventato papà. La compagna Michela Persico ha dato alla luce in queste ore Tommaso, primo figlio della coppia. Lo ha annunciato il difensore della Juve tramite un post su Instagram. "Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita - ha scritto Rugani - Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo Michela Persico".