Huijsen: "Non volevo lasciare la Juve, ma dovevano fare cassa"

Dean Huijsen alla Juve è passato in poco tempo da promessa del vivaio bianconero e sacrificio obbligato. Decisione che l'ha portato in Premier League, ma che ha dovuto subire. "Sinceramente, io non sarei mai voluto andare via. Non è stata una mia scelta - ha spiegato alla Gazzetta dello Sport il difensore raccontando la sua cessione per 15 milioni di euro -. Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione". "Non è stata una mia decisione, ma non ho rimpianti: ogni giorno sono più soddisfatto della mia avventura al Bournemouth", ha aggiunto.