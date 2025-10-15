Logo SportMediaset
Gioca da leader e segna: il nuovo Yildiz costringe la Juve a rilanciare

Bianconeri alle prese con il rinnovo del turco: Comolli pronto a offrire sei milioni per non rischiare di perderlo

15 Ott 2025 - 09:33
© Getty Images

© Getty Images

Ogni settimana che passa costa di più e c'è da capirlo. Ogni volta che mette piede in campo, Kenan Yildiz ormai ha un appuntamento fisso con il gol. L'ultimo nella gara della sua Turchia contro la Georgia (4-1 il risultato) dopo la doppietta rifilata, appena sabato scorso, alla Bulgaria. Buone notizie, sulla carta, per la Juventus, che sta vedendo il suo gioiello splendere sempre di più, ma buone notizie che complicano, non poco, la trattativa per il rinnovo e che attirano sul nuovo Del Piero bianconero le attenzioni delle principali squadre europee, Chelsea, in testa. 

Al momento, come noto, Yildiz guadagna solo 1,7 milioni l'anno, il diciannovesimo ingaggio della rosa bianconera. E' del tutto evidente che la questione andrà risolta con un buon adeguamento e la Juve è del tutto consapevole di dover fare uno sforzo in tal senso. Già, ma fino a quanto possono spingersi i bianconeri. L'idea di Comolli è quella di portare lo stipendio del talento turco a quota sei milioni, magari inserendo una serie di bonus che possano agevolare l'offerta. La cifra sarebbe la stessa di David ed esattamente la metà di quella percepita da Vlahovic che, però, è in procinto di lasciare Torino. E, paradossalmente, proprio l'addio di Dusan potrebbe aiutare la Juve ad alzare il tiro.

Il tutto mentre le offerte dall'estero non mancano. Il Chelsea continua a seguire con attenzione l'evolversi dalla trattativa e ha disponibilità per un rilancio significativo. Yildiz, dal canto suo, ha sposato il progetto bianconero - sarà vice-capitano - e vorrebbe restare a Torino. La Juve, però, dovrà convincerlo con un'offerta importante. Non sarà una trattativa banale e non si chiuderà in breve tempo. Le parti, sempre in contatto, non hanno fretta. Ma a chi conviene aspettare? Perché ogni volta che gioca Yildiz fa lievitare le sue azioni a suon di gol. E trovare una quadra, in questa situazione, non è affatto semplice. 

