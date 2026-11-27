Sul centrocampo, sempre privo del lungodegente Locatelli, c'è ancora del lavoro da fare. L'assetto giusto non è ancora stato trovato, contro l'Omonia hanno giocato in mezzo Sarr e Douglas Luiz che non sembrano così adatti alla convivenza. Poi è entrato Koopmeiners al posto del brasiliano e si è vista qualche idea in più. Dopo una lunghissima serie di prestazioni negative, finalmente in questo periodo Koop ha iniziato a dare quello che aveva dimostrato di saper fare con l'Atalanta. Probabilmente la coppia migliore al momento è quella formata da lui e Sarr, anche se Spalletti ha piena fiducia in Douglas Luiz. Ecco perché il centrocampo è ancora un rebus che probabilmente rimarrà irrisolto fino al ritorno di Locatelli.