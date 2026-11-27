Gi esperimenti di Spalletti: Ekhator può diventare una buona alternativa, sul centrocampo c'è da lavorare
Neto non ha convinto nella partita del suo ritorno in campo, l'attacco migliore resta sempre Kolo-Woltemadedi Enzo Palladini
Dunque, a cosa è servita la vittoria sul modesto Omonia Nicosia oltre che per mettere tre puntazzi nella bisaccia? A Spalletti è servita per capire che si può lavorare su qualche idea d'attacco alternativa anche con gli uomini attualmente a disposizione. Nessuno può avere dubbi su un concetto fondamentale: la squadra attuale non può prescindere dalla coppia d'attacco Kolo Muani-Woltemade. Quando questi due - che non sono nè prime mè seconde punte in senso classico - vengono schierati contemporaneamente, la Juventus va in gol molto più facilmente. Contro i ciprioti sono bastati due minuti di Kolo per cercare una combinazione con il gigante tedesco. Però una sola soluzione offensiva non basta.
Ecco allora Ekhator. Non proprio l'uomo della Provvidenza, ma un ragazzo che può rendersi utile. Anche in questo caso non siamo in presenza di una prima punta nè di un colosso dell'area di rigore. Però la giovane età significa anche molte possibilità di lavorare sul prospetto per plasmarlo secondo le teorie spallettiane. Ekhator contro l'Omonia Nicosia ha sofferto parecchio per buona parte del primo tempo, ma non ha mai perso la concentrazione, ci ha sempre creduto. Ci ha messo tutto quello che ha. Il gol che ha completato la rimonta da 0-1 a 2-1 è stato segnato con un movimento da centravanti vero. Ovviamente il ragazzo va innescato e questo può avvenire solo quando accanto a lui ci sono giocatori in grado di farlo. Ecco che allora soprattutto Chico Conceiçao ha contribuito a questo risultato, più di Boga che è cresciuto nella ripresa dopo un primo tempo incerto.
Se Ekhator è una buona alternativa ai titolarissimi di Spalletti, non altrettanto si può dire del portiere Neto, che a parte qualche mozzarella arrivata da posizioni discutibili, non ha dovuto parare praticamente nulla ma ha commesso un errore veramente grave all'inizio della partita, che ha provocato il vantaggio dei ciprioti. Altri esperimenti veri non sono stati fatti. Cabal a sinistra si è visto spesso, ma quando gioca basso è meglio di quando gioca basso. Anche Cambiaso a destra non è una novità, perché l'ex genoano , quasi quanto il tuttofare McKennie che a parte il portiere sa fare tutto.
Sul centrocampo, sempre privo del lungodegente Locatelli, c'è ancora del lavoro da fare. L'assetto giusto non è ancora stato trovato, contro l'Omonia hanno giocato in mezzo Sarr e Douglas Luiz che non sembrano così adatti alla convivenza. Poi è entrato Koopmeiners al posto del brasiliano e si è vista qualche idea in più. Dopo una lunghissima serie di prestazioni negative, finalmente in questo periodo Koop ha iniziato a dare quello che aveva dimostrato di saper fare con l'Atalanta. Probabilmente la coppia migliore al momento è quella formata da lui e Sarr, anche se Spalletti ha piena fiducia in Douglas Luiz. Ecco perché il centrocampo è ancora un rebus che probabilmente rimarrà irrisolto fino al ritorno di Locatelli.