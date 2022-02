Furino, le condizioni migliorano: l'ex capitano della Juve in ripresa

Migliorano le condizioni di Giuseppe Furino, anche se non può ancora dirsi del tutto fuori pericolo. L'ex capitano della Juventus, che dalla scorsa settimana è ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri per una emorragia cerebrale, risponde bene alle cure farmacologiche e presto potrebbe essere trasferito in una struttura di riabilitazione per cominciare il lavoro di recupero. Nelle ultime ore Furino, giocatore simbolo della Juventus a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, ha recuperato l'uso del braccio destro, ma non ancora quello della parola, e dal letto è stato spostato su una carrozzina. Anche la polmonite è guarita.

italyphotopress