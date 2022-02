La figlia di Furino: "Il capitano è sotto 2-0, ma è in partita. Possiamo ribaltare il risultato"

Sono ore d'ansia nel mondo del calcio per le condizioni di Beppe Furino. La figlia Federica usa un’efficace metafora calcistica per raccontare le condizioni di salute di suo papà, 75 anni, ricoverato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri a inizio settimana per un’emorragia cerebrale. "Il capitano è sotto due a zero dal primo minuto, ma è in partita - il suo messaggio -. Il margine per ribaltare il risultato c’è, e con un po’ di fortuna passiamo il turno. Ringrazio tutti per la ola di affetto. E, mi raccomando, continuate a tifare".

