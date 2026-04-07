Di Gregorio e il "pizzino" di Pinsoglio: così si è ripreso la Juventus

"Di recente l’ho visto cambiato, e ho percepito tutti e tre allineati con il livello di squadra richiesto ora. Lui aveva fatto qualcosa di personale per perdere il posto, e qualcosa di suo per riconquistarlo. Se l’è ripreso da solo, dimostrando il proprio valore. Non è l’allenatore a decidere lo spazio: sei tu a guadagnartelo. Non conta altro, questo è il nostro ambiente. Ovviamente gli ho fatto i complimenti a fine partita, come a tutta la squadra: è così che funziona", le parole del tecnico juventino a fine gara.