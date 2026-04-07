DI NUOVO TITOLARE

Di Gregorio e il "pizzino" di Pinsoglio: così si è ripreso la Juventus

L'ex Monza ha parato il rigore di Martin grazie a un foglio consegnatogli dal terzo portiere

di Alberto Gasparri
07 Apr 2026 - 12:44
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A pochi giorni dai rigori che sono costati all'Italia la qualificazione al prossimo Mondiale, un "pizzino" è tornato protagonista, questa volta in Serie A. E' quello che ha consegnato Carlo Pinsoglio a Michele Di Gregorio, capace di parare il rigore di Martin che ha consentito alla Juventus di tenere a distanza il Genoa e condurre in porto il successo che vale il -1 dal quarto posto. Il terzo portiere bianconero si è reso protagonista di una lunga corsa dalla panchina per dare a Di Gregorio, subentrato al posto dell'infortunato Perin, un foglio con indicati i numeri dei giocatori rossoblu e la posizione in cui abitualmente calciano dal dischetto: “aperto”, “chiuso” o “centrale”, si vede nella foto mostrata da Dazn.

© Video Dazn

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Evidentemente il suggerimento ha funzionato perché Di Gregorio ha parato il rigore e pochi istanti dopo si è esibito in un altro intervento decisivo sul prosieguo dell'azione. Alla fine anche Spalletti gli ha reso merito, annunciando il suo ritorno al ruolo di titolare (perso per una serie di errori grossolani), e non solo perché lo stop di Perin gli ha riaperto la porta.

"Di recente l’ho visto cambiato, e ho percepito tutti e tre allineati con il livello di squadra richiesto ora. Lui aveva fatto qualcosa di personale per perdere il posto, e qualcosa di suo per riconquistarlo. Se l’è ripreso da solo, dimostrando il proprio valore. Non è l’allenatore a decidere lo spazio: sei tu a guadagnartelo. Non conta altro, questo è il nostro ambiente. Ovviamente gli ho fatto i complimenti a fine partita, come a tutta la squadra: è così che funziona", le parole del tecnico juventino a fine gara.

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