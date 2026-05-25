Como in Champions League, notte di festa in riva al Lago

Notte di festa a Como per la storica qualificazione in Champions League della squadra allenata da Cesc Fabregas. Alla fine della partita vinta in casa della Cremonese, migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade della città e nelle piazze per celebrare l'impresa di Nico Paz e compagni. "Una notte da ricordare", si legge in un post sui social del club in cui si vedono le immagini della festa nella centralissima Piazza Volta. "La città è orgogliosissima", si legge ancora sui profili ufficiali del Como insieme alle parole del tecnico Fabregas rivolte alla squadra subito dopo lo storico traguardo raggiunto: "Siete la ragione per cui questo è così bello. Vi ringrazio per il resto della mia vita perché questo è probabilmente il miglior gruppo che allenerò anche nel mio futuro. Non ho dubbi che sarete ricordati per sempre".