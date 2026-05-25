Como in Champions League, notte di festa in riva al Lago

25 Mag 2026 - 08:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Notte di festa a Como per la storica qualificazione in Champions League della squadra allenata da Cesc Fabregas. Alla fine della partita vinta in casa della Cremonese, migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade della città e nelle piazze per celebrare l'impresa di Nico Paz e compagni. "Una notte da ricordare", si legge in un post sui social del club in cui si vedono le immagini della festa nella centralissima Piazza Volta. "La città è orgogliosissima", si legge ancora sui profili ufficiali del Como insieme alle parole del tecnico Fabregas rivolte alla squadra subito dopo lo storico traguardo raggiunto: "Siete la ragione per cui questo è così bello. Vi ringrazio per il resto della mia vita perché questo è probabilmente il miglior gruppo che allenerò anche nel mio futuro. Non ho dubbi che sarete ricordati per sempre". 

Ultimi video

01:09
Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

05:24
MCH TIFOSI ROMA FIUMICINO MCH

La Roma accolta dai tifosi in piena notte: delirio a Fiumicino

05:00
Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

08:50
Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

00:39
Como, delirio Champions

Como, delirio Champions

03:39
Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

03:05
Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

04:11
Gasperini: "Soddisfazione enorme"

Gasperini: "Soddisfazione enorme"

01:30
Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

01:45
Roma e Como, festa Champions

Roma e Como, festa Champions

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

01:18
Verona-Roma 0-2: gli highlights

Verona-Roma 0-2: gli highlights

01:15
Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

03:02
Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

01:23
Cremonese-Como 1-4: gli highlights

Cremonese-Como 1-4: gli highlights

01:09
Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:40
Mondiali 2026: Argentina in ansia per Messi, infortunato in gara Mls
08:24
Roma in Champions, squadra accolta da tifosi in festa a Fiumicino
08:23
Como in Champions League, notte di festa in riva al Lago
00:15
"Como si dice Champions?", la festa con il gavettone a Fabregas in conferenza
00:05
Roma, la rivincita di Mancini: "Non siamo più la 'banda del sesto posto'. Gasperini decisivo"