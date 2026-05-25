Mondiali 2026: Argentina in ansia per Messi, infortunato in gara Mls

25 Mag 2026 - 08:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Argentina in ansia per Leo Messi a poche settimane dai Mondiali. L'asso sudamericano, che quasi mai viene sostituito, ha lasciato il campo al 73' minuto della partita di Mls tra i suoi Inter Miami e i Philadelphia Union. Messi era quindi già fuori gioco quando il terzo gol di Luis Sußrez ha regalato ai campioni in carica della MLS la vittoria per 6-4 contro l'ultima in classifica, Philadelphia, domenica sera. Messi ha fornito due assist e Germßn Berterame che ha segnato una doppietta durante un primo tempo da record per l'Inter Miami. Ma Messi si è praticamente autoescluso dal gioco al 71° minuto, toccandosi almeno una volta il bicipite femorale sinistro, e poi non si è nemmeno diretto verso la panchina dell'Inter Miami quando avrebbe potuto essere sostituito. Non è stata annunciata ancora alcuna diagnosi preliminare dell'infortunio di Messi. Il giocatore ha avuto problemi al bicipite femorale almeno altre due volte durante i suoi tre anni all'Inter Miami. 

videovideo

Ultimi video

01:09
Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

05:24
MCH TIFOSI ROMA FIUMICINO MCH

La Roma accolta dai tifosi in piena notte: delirio a Fiumicino

05:00
Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

08:50
Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

00:39
Como, delirio Champions

Como, delirio Champions

03:39
Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

03:05
Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

04:11
Gasperini: "Soddisfazione enorme"

Gasperini: "Soddisfazione enorme"

01:30
Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

01:45
Roma e Como, festa Champions

Roma e Como, festa Champions

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

01:18
Verona-Roma 0-2: gli highlights

Verona-Roma 0-2: gli highlights

01:15
Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

03:02
Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

01:23
Cremonese-Como 1-4: gli highlights

Cremonese-Como 1-4: gli highlights

01:09
Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:40
Mondiali 2026: Argentina in ansia per Messi, infortunato in gara Mls
08:24
Roma in Champions, squadra accolta da tifosi in festa a Fiumicino
08:23
Como in Champions League, notte di festa in riva al Lago
00:15
"Como si dice Champions?", la festa con il gavettone a Fabregas in conferenza
00:05
Roma, la rivincita di Mancini: "Non siamo più la 'banda del sesto posto'. Gasperini decisivo"