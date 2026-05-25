Mondiali 2026: Argentina in ansia per Messi, infortunato in gara Mls

Argentina in ansia per Leo Messi a poche settimane dai Mondiali. L'asso sudamericano, che quasi mai viene sostituito, ha lasciato il campo al 73' minuto della partita di Mls tra i suoi Inter Miami e i Philadelphia Union. Messi era quindi già fuori gioco quando il terzo gol di Luis Sußrez ha regalato ai campioni in carica della MLS la vittoria per 6-4 contro l'ultima in classifica, Philadelphia, domenica sera. Messi ha fornito due assist e Germßn Berterame che ha segnato una doppietta durante un primo tempo da record per l'Inter Miami. Ma Messi si è praticamente autoescluso dal gioco al 71° minuto, toccandosi almeno una volta il bicipite femorale sinistro, e poi non si è nemmeno diretto verso la panchina dell'Inter Miami quando avrebbe potuto essere sostituito. Non è stata annunciata ancora alcuna diagnosi preliminare dell'infortunio di Messi. Il giocatore ha avuto problemi al bicipite femorale almeno altre due volte durante i suoi tre anni all'Inter Miami.