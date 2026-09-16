IL PERSONAGGIO

Dall'incubo ritiro al ritorno con gol, Schuur sfida la Juve: "Pronto per il derby"

Il difensore ex Torino è tornato a giocare con il Nec dopo un calvario durato 3 anni: "Pensato tante volte di smettere ma alla fine non ho mollato"

16 Set 2026 - 19:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Torino è casa mia, nel mio cuore. Sono molto contento di essere qua e sono pronto per il derby. Ho sentito Koopmeiners e come lui tanti ex compagni che sono ancora qua in Italia", così Peer Schuurs, il difensore ex Toro tornato a vedere la luce dopo 3 anni da incubo, alla vigilia della sfida di Europa League del suo Nec contro la Juventus.

Il centrale olandese tra il 2022 e il 2023 si stava affermando in granata come uno dei difensori più interessanti del campionato. Poi la rottura del legamento crociato che, ancor prima della carriera, gli cambia la vita. Peer infatti dopo l'operazione inizia un calvario che dura più di mille giorni: l'intervento al ginocchio non era andato come sperato, costringendolo a tornare sotto i ferri. In questo circolo vizioso, un ragazzo classe '99 rischiava di appendere le scarpe al chiodo. Poi la voglia di riprovarci, di ripartire, di non mollare, l'ha riportato in Olanda, al Nec. Una scelta che l'ha fatto rinascere prima e tornare in campo poi.

Leggi anche

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere. Sappiamo cosa migliorare"

E proprio per questa infinita forza di volontà la favola di Schuurs non poteva che essere a lieto fine: gol alla prima presenza dopo oltre tre anni. "Sono tornato con un gol ma ero contento anche solo di giocare", racconta a Sky l'olandese che poi racconta del baratro in cui era finito: "Ho pensato tante volte di smettere ma i dottori non mi hanno mai detto di farlo e quindi non ho mai mollato. Ho passato tre anni molto difficili, soprattutto sul piano mentale: è brutto non poter fare il calciatore quando lo sei. Adesso sono qua e sto bene".

Poi Schuurs entra nel merito della sfida contro la Juve, parlando delle difficoltà che il suo Nec potrà trovare: "Siamo una squadra che vuole attaccare. Sappiamo che qua è molto difficile ma abbiamo fiducia di potercela fare, vogliamo vincere e migliorare rispetto allo scorso anno, per noi è importante la prossima partita". 

Leggi anche

Conte alla Juve non è una suggestione: Elkann lo vorrebbe già da un anno e mezzo

juventus
europa league
peer schuurs
torino
infortunio
calvario

Ultimi video

00:37
PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

03:03
MCH PALLADINO BOLOGNA PER SITO 16/9 MCH

Rivoluzione Bologna, Palladino subito in campo

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

02:16
DICH SPALLETTI SU LOCANDINA CONTE 16/9 DICH

Spalletti: "Conte? Ognuno è giusto che si faccia la sua locandina"

01:00
DICH GNONTO FIORENTINA 16/9 DICH

Gnonto: "Con Vanoli siamo ripartiti da una pagina bianca"

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

01:33
DICH SPALLETTI PRE NEC DICH

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere"

02:10
DICH KALULU PRE NEC DICH

Kalulu su Kolo Muani: "Sappiamo che ci darà una grande mano, non ho dubbi sulle sue qualità"

00:32
MCH KALULU PROVA PROVA DICH

Juve, imbarazzo in sala stampa: mentre parla Kalulu parte un "Prova, Prova"

01:27
Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

01:17
Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

00:46
Callegari: "Milan, con l'Europa League puoi svoltare"

Callegari: "Milan, con l'Europa League puoi svoltare"

01:32
Como, sei una certezza

Como, sei una certezza

02:07
Allegri in cerca di gol

Allegri in cerca di gol

01:21
Bologna, via Tedesco

Bologna, via Tedesco

00:37
PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

I più visti di Juventus

Carnevali: "Non intendiamo cambiare Spalletti, ko col Sassuolo fa parte del percorso. Vlahovic? Mai sentito"

Spalletti ribalta la sua Juve: pronto il 3-4-2-1 e spazio al doppio centravanti

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

La doppietta di Zhegrova non basta alla Juve, l'ex Adzic fa piangere Spalletti al 94'

Spalletti e Conte

L'ombra di Conte su Spalletti già divide i tifosi della Juventus: tutta la verità

Spalletti: "Abbiamo perso gli equilibri: ho stimolato i miei a vincere e mi hanno preso troppo alla lettera"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Hermoso
17:36
Roma, Ndicka e Wesley si allenano in gruppo: differenziato per Hermoso
17:29
Europa League, Juve: in oltre 40mila per il debutto contro il Nec
17:28
Ibra, Henry e altre star alla prima mondiale di EA Sports FC 27
16:47
Scaroni segue le parole di Amorim: "Il Milan vuole sempre vincere"
 Caputo
16:00
Ciccio Caputo ritorna all'Empoli: sarà un collaboratore nello staff del settore giovanile