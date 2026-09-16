Dall'incubo ritiro al ritorno con gol, Schuur sfida la Juve: "Pronto per il derby"

E proprio per questa infinita forza di volontà la favola di Schuurs non poteva che essere a lieto fine: gol alla prima presenza dopo oltre tre anni. "Sono tornato con un gol ma ero contento anche solo di giocare", racconta a Sky l'olandese che poi racconta del baratro in cui era finito: "Ho pensato tante volte di smettere ma i dottori non mi hanno mai detto di farlo e quindi non ho mai mollato. Ho passato tre anni molto difficili, soprattutto sul piano mentale: è brutto non poter fare il calciatore quando lo sei. Adesso sono qua e sto bene".