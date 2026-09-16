Europa League, Juve: in oltre 40mila per il debutto contro il Nec

Non sarà una notte di Champions League, ma l'Allianz Stadium di Torino regalerà comunque una bella cornice di pubblico anche per il debutto della Juventus in Europa League. Per la prima dei bianconeri di Luciano Spalletti contro il Nec Nijmegen, infatti, è stata superata quota 40mila spettatori: l'impianto viaggia quindi verso il sold-out per la sfida contro gli olandesi, con Bremer e compagni che cercano il riscatto dopo il tonfo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Juve giocherà in casa anche domenica in campionato, pure per il confronto contro l'Atalanta dell'ex Maurizio Sarri ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: in vendita sono rimasti soltanto circa mille tagliandi.