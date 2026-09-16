Scaroni segue le parole di Amorim: "Il Milan vuole sempre vincere"

"Il Milan vuole vincere sempre": anche il presidente Paolo Scaroni non si nasconde. Come Rubén Amorim alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica, il presidente rossonero fissa gli obiettivi del club che questa sera debutterà in Coppa a San Siro contro la squadra portoghese. Parole a margine del pranzo UEFA con Rui Costa, presidente del Benfica e storico campione del Milan. Una sfida ricca di intrecci, perché lo stesso Amorim come anche Gonçalo Ramos hanno giocato con la maglia del Benfica. Il Milan però deve iniziare il percorso europeo con una vittoria: torna infatti a respirare area di calcio internazionale più di 500 giorni dopo l'ultima partita.