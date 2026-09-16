Ibra, Henry e altre star alla prima mondiale di EA Sports FC 27

16 Set 2026 - 17:28
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© Ufficio Stampa

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EA SPORTS FC ha riunito il mondo dello sport e dell’intrattenimento il 15 settembre, in occasione dell’evento di anteprima mondiale di FC 27 a New York City. L’evento, che ha visto la partecipazione di leggende del calcio, creator, attori, artisti musicali e atleti, è stato una giornata interamente dedicata a The World’s Game, in vista dell’inizio dell’Early Access a FC 27 il 18 settembre e del lancio globale del gioco il 25 settembre. Tra gli ospiti erano presenti Zlatan, Thierry Henry, Luís Figo, Daniel Sturridge, Lewis Capaldi, KSI, Odell Beckham Jr., il cast di Ted Lasso e molti altri.

L’evento ha ospitato la prima livestream di gameplay di FC 27, offrendo uno sguardo alle innovazioni del gioco, sviluppate anche sulla base dei feedback della community. Dagli iconici match 1v1 a momenti esclusivi dedicati ai creator, FC 27 ha dimostrato ancora una volta che il calcio è da sempre molto più di una semplice partita. È fatto di giocatori, delle community che contribuiscono a creare e della cultura che ruota attorno al gioco.

Tra i momenti salienti dell’evento: 

Match leggendari:
La diretta streaming principale dell'evento ha visto scontri iconici che hanno totalizzato oltre 2,6 milioni di visualizzazioni cumulative sulle piattaforme di streaming, con un picco complessivo di 276.000. Nel match principale, Zlatan Ibrahimović e Marlon hanno sfidato Thierry Henry e KSI. Nel match successivo, Chad OchoCinco e Adebayo Akinfenwa hanno affrontato Daniel Sturridge e Lewis Capaldi, mostrando in anteprima alcuni momenti di gameplay di FC 27 e dando il via alla nuova stagione.

L’ecosistema The Grounds creator è live:
I top creator hanno potuto provare in anteprima The Grounds, la nuovissima piattaforma social dedicata al calcio di FC 27, pensata per personalizzare le squadre e dare spazio alla propria creatività. Le reazioni live hanno mostrato come questa nuova esperienza offra ai giocatori ancora più modi per connettersi, giocare insieme e costruire la propria identità calcistica, andando oltre la partita tradizionale.

LALIGA x FC 27 MATCHDAY
Le leggende de LALIGA incontrano i top creator durante il MATCHDAY: L’evento LALIGA x FC 27 Matchday ha riunito le leggende del calcio Javier Mascherano e Marcelo come capitani delle due squadre avversarie, insieme a Rivaldo e Luís Figo, e ai top creator internazionali KSI, xBuyer, Luva e molti altri.

Le squadre si sono sfidate in tre prove di abilità prima di scendere in campo per il match principale, che ha visto Mascherano, Rivaldo, Luís Figo e Marcelo affrontare i creator, riunendo leggende del calcio e top gamer sullo stesso campo di gioco. I fan possono seguire tutta l’azione a partire dalle 19:00 CEST su https://www.youtube.com/live/1yggBI-H9_0 e partecipare alla conversazione sui social utilizzando l’hashtag #FC27MATCHDAY.

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