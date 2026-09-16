Ibra, Henry e altre star alla prima mondiale di EA Sports FC 27

Match leggendari:

La diretta streaming principale dell'evento ha visto scontri iconici che hanno totalizzato oltre 2,6 milioni di visualizzazioni cumulative sulle piattaforme di streaming, con un picco complessivo di 276.000. Nel match principale, Zlatan Ibrahimović e Marlon hanno sfidato Thierry Henry e KSI. Nel match successivo, Chad OchoCinco e Adebayo Akinfenwa hanno affrontato Daniel Sturridge e Lewis Capaldi, mostrando in anteprima alcuni momenti di gameplay di FC 27 e dando il via alla nuova stagione.