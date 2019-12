CR7: "Quando smetterò, studierò e proverò a fare l'attore"

Cristiano Ronaldo riceverà per la sesta volta in carriera l'Oscar dei Globe Soccer Awards di Dubai e proprio dagli Emirati ha ribadito il suo pensiero in merito alla fine della carriera. "Non ho mai avuto una brutta stagione nella mia vita, poiché sono sempre pronto ad affrontare le sfide. Gioco sempre con l'intenzione di vincere. Nel momento in cui il mio corpo non risponderà più nel modo giusto sul campo, allora sarà il momento per me di smettere. Molti anni fa l'età ideale per smettere di giocare era 30 o 32 anni, adesso vedi ancora giocare le persone di 40 anni", ha detto lo juventino.