Juve, è Gutierrez il primo colpo: lo manda... Cambiaso

Fuori uno, dentro l'altro. La Juve è pronta a rinnovare la propria fascia sinistra e, scrive lo spagnolo As, sarebbe in trattativa molto ben avviata con il Girona per Miguel Gutierrez, esterno sinistro di 23 anni (ne compirà 24 il prossimo 27 luglio) reduce da una stagione da un gol e cinque assist. L'operazione, decisamente onerosa, si potrebbe chiudere a quota 35 milioni grazie, probabilmente, alla cessione di Cambiaso al Manchester City che renderebbe l'investimento in linea con il bilancio societario.



L'ultima parola su Gutierrez, in realtà, ce l'avrebbe il Real Madrid, che non sembra però intenzionato a esercitare il proprio diritto di recompra del giocatore. La Juve, quindi, avrebbe strada libera. In uscita, oltre a Cambiaso, potrebbe esserci anche Savona, anche lui seguito dal Manchester City. I bianconeri per il suo cartellino chiedono 20 milioni.