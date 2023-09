Juventus, segnali confortanti da Chiesa dopo il ko con la Nazionale

JUVENTUS

Il problema muscolare accusato a Coverciano non preoccupa troppo lo staff medico bianconero

Si respira ottimismo in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Federico Chiesa. L'attaccante bianconero, rientrato anzitempo dal ritiro con la Nazionale per un fastidio muscolare, è stato sottoposto ad alcuni controlli preliminari dallo staff medico juventino, controlli che - come riporta Sky Sport -. hanno dato un esito confortante.

Il giocatore ha cominciato a sottoporsi ad alcune terapie e, solo per scrupolo, potrebbe svolgere esami più approfonditi a inizio settimana prossima. C'è comunque fiducia in merito alla sua disponibilità nel match contro la Lazio, in programma allo Stadium sabato prossimo alle 15.