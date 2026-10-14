Juve, occhio al Vigo: due ex Serie A e un laureato che ha battuto il Real preparano la trappola

Il 38enne è tutt'altro che un personaggio canonico per il mondo del calcio. La panchina per lui è una vera e propria vocazione. Già ai tempi delle giovanili di Real e Atletico amava scrivere su foglietti gli schemi e i giocatori che avrebbe utilizzato se fosse stato il mister. La carriera in campo non ha preso quota, e dunque fin da giovanissimo Giraldez si è messo ad allenare. Nel frattempo però ha anche studiato, prendendo una laurea in giornalismo e una in scienze motorie. E mentre militava in categorie inferiori nel frattempo faceva l'assicuratore per arrotondare. Insomma, lo spagnolo aspetta i bianconeri al varco, pronto ad aggiungere un altro scalpo eccellente alla sua collezione: un anno fa il suo Vigo sbancava il Bernabeu 0-2 con una doppietta dell'esterno svedese Swedberg per poi chiudere sesto in campionato, migliorando anche il piazzamento in settima posizione della stagione precedente.