VERSO VIGO-JUVENTUS

Juve, occhio al Vigo: due ex Serie A e un laureato che ha battuto il Real preparano la trappola

Giraldez e i suoi in cerca di riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro l'Omonoia. Spalletti pensa a Woltemade e Koopmeiners dal primo

14 Ott 2026 - 11:11
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L'occasione per riprendersi. La Juventus di Luciano Spalletti ha subito la possibilità di cancellare i fantasmi di Cagliari mettendo altri punti in cascina nel maxi girone di Europa League. Dopo il successo largo contro il Nec, tocca la trasferta a Vigo contro il Celta di Claudio Giraldez, l'allenatore più giovane della Liga in cerca di riscatto dopo la sconfitta all'esordio della League Phase contro i ciprioti dell'Omonoia.

Chi è Giraldez

Il 38enne è tutt'altro che un personaggio canonico per il mondo del calcio. La panchina per lui è una vera e propria vocazione. Già ai tempi delle giovanili di Real e Atletico amava scrivere su foglietti gli schemi e i giocatori che avrebbe utilizzato se fosse stato il mister. La carriera in campo non ha preso quota, e dunque fin da giovanissimo Giraldez si è messo ad allenare. Nel frattempo però ha anche studiato, prendendo una laurea in giornalismo e una in scienze motorie. E mentre militava in categorie inferiori nel frattempo faceva l'assicuratore per arrotondare. Insomma, lo spagnolo aspetta i bianconeri al varco, pronto ad aggiungere un altro scalpo eccellente alla sua collezione: un anno fa il suo Vigo sbancava il Bernabeu 0-2 con una doppietta dell'esterno svedese Swedberg per poi chiudere sesto in campionato, migliorando anche il piazzamento in settima posizione della stagione precedente. 

La rosa

 Ad aiutarlo nella preparazione della partita, due che la Juventus e la Serie A la conoscono benissimo: l'ex interista Ionut Radu e l'ex Viola Marcos Alonso, anche tra i capitani della squadra. Per il resto il Vigo può fare affidamento su diversi giocatori di qualità ed esperienza. A partire dal reparto offensivo, che può contare su l'eterno Iago Aspas, un campione del mondo come Borja Iglesias anche se le minacce maggiori sono rappresentate da Pablo Duran e l'ex Bruges Jutglà. 

Le scelte di Spalletti

 Spalletti pensa di non stravolgere rispetto agli 11 impiegati a Cagliari. Le novità principali potrebbero essere in attacco e a centrocampo: Woltemade si candida per una maglia dal primo minuto al posto di Kolo Muani, mentre in mezzo al campo possibile chance per Koopmeiners. I bianconeri potrebbero dunque schierarsi con Vicario in porta, linea difensiva a 3 composta da Kalulu, Bremer e Lucumi. A centrocampo spazio a McKennie e Cambiaso sugli esterni con Koop e Sarr al centro. Dietro a Woltemade, Alajbegovic con Nico. 

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