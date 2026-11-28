Milan-Parma del prossimo 6 dicembre sarà l'occasione per rendere omaggio a San Siro a Carlo Ancelotti per il suo ingresso nella Hall of Fame rossonera. Ancelotti è stato eletto lo scorso aprile dai tifosi milanisti come uno dei tre migliori centrocampisti nella storia del club, insieme a Kaká e Ruud Gullit. ⁠Rossonero prima come giocatore per cinque anni, poi da allenatore per 8, l'attuale ct del Brasile ha vinto complessivamente 15 trofei (7 in campo, 8 in panchina). La premiazione avverrà nella domenica in cui il Milan affronta proprio il Parma, squadra di cui Ancelotti è stato prima giocatore e poi allenatore. Nel prepartita, sarà il Brand Ambassador del Milan Daniele Massaro - che con lui da giocatore ha condiviso un'era di trionfi in maglia rossonera - a consegnargli il trofeo. ⁠Oltre ad Ancelotti, fanno già parte della Hall of Fame rossonera il membro onorario Franco Baresi, Inzaghi, Shevchenko e Van Basten (eletti dai tifosi tra gli attaccanti) e Kaká e Ruud Gullit tra i centrocampisti.