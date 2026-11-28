Il Cagliari sta preparando l'offerta e si sta organizzando in vista della eventuale aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio: club e Costim Re, attraverso il general contractor del gruppo, Impresa B4T, confermano la collaborazione con la sottoscrizione di un accordo (term sheet) che aggiorna e consolida la partnership per la costruzione della struttura. Saranno coinvolte - si legge in un comunicato - anche imprese sarde. L'intesa definisce gli impegni delle parti in vista della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Cagliari e del successivo sviluppo dell'iniziativa. La partecipazione alla gara avverrà attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti). In caso di aggiudicazione, è prevista la costituzione di una società di progetto (NewCo) tra Cagliari Calcio e B4T per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto. Il progetto prevede uno stadio da 30.000 posti, inserito nell'intervento di rigenerazione urbana dell'area di Sant'Elia e concepito per accogliere attività sportive, servizi ed eventi durante tutto l'anno."Il raggiungimento di un accordo vincolante con Costim Re ratifica gli impegni condivisi già dal 2022 con il nostro partner industriale, e in particolare con la famiglia Bosatelli, che ringrazio — dichiara il presidente del club rossoblù Tommaso Giulini —. Vogliamo che il nuovo stadio rappresenti un'opportunità di crescita per Cagliari e per tutta la Sardegna, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e professionalità del territorio. Proseguiamo ora, con responsabilità e determinazione, il lavoro di preparazione dell'offerta per partecipare al bando di gara indetto dal Comune di Cagliari". "Gli accordi raggiunti con il club prevedono che, in caso di aggiudicazione - dice Paolo Cervini, Ceo di Costim Re e Gewiss - il nuovo impianto venga realizzato da Impresa B47, in qualità di general contractor, con il coinvolgimento di consolidate realtà imprenditoriali sarde. L'obiettivo è mettere a sistema le competenze industriali del Gruppo Gewiss, le nostre capacità realizzative e il radicamento territoriale, nella convinzione che un progetto di questa rilevanza debba essere costruito insieme al territorio e alle sue eccellenze".