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Abisso, altra bufera social: dal rigore pro Juve al caso Frattesi-Scalvini in Inter-Atalanta

Il rigore concesso alla Juventus contro il Sassuolo riaccende le polemiche su Abisso. Il confronto col mancato rigore di Frattesi

22 Mar 2026 - 09:31
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Il calcio di rigore, poi sbagliato da Locatelli, fischiato alla Juventus nel finale della partita contro il Sassuolo ha fatto discutere molto sui social, non tanto per la decisione dell'arbitro Marchetti ma per il comportamento del Var Abisso. Infatti il fischietto si era perso in presa diretta il tocco di mano di Idzes, che contendeva il pallone a Vlahovic, ed è stato richiamato proprio dal Var per una revisione dell'azione, poi giudicata punibile.

Lo stesso Abisso che era Avar in Inter-Atalanta ma aveva ritenuto di non suggerire al Var Gariglio, e quindi all'arbitro Manganiello, di rivedere al monitor il contatto Scalvini-Frattesi, poi giudicato punibile da tutte le moviole e dalla stessa Aia a Open Var

"No rigore a Frattesi e sì rigore a Vlahovic?" si legge sui social, mentre altri tifosi interisti commentano: "Aggiungo: Abisso era anche al Var nel derby... (riferendosi al mani di Ricci, ndr)".

I giornali sportivi: domenica 22 marzo 2026

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