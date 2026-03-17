Scalvini su Frattesi, Sala Var: "Contatto leggero". Aia: "È rigore". Cosa dice Manganiello a Dumfries...

A Open Var su Dazn si parte con l'analizzare l'azione che ha portato al pareggio dell'Atalanta, con il contatto Sulemana-Dumfries prima del gol di Krstovic. L'arbitro Manganiello, che ha dato il gol: "Dumfries è scivolato, è scivolato". In sala Var, dove ci sono Gariglio e Chiffi: "Allora spingerlo non lo spinge, voglio vedere se c'è un contatto basso chiaro. Per me non ci sono spinte. La spinta non c'è, lui è davanti, contatti bassi non ce ne sono". E successivamente "Dani (Chiffi, ndr) vado, rete regolare. Check completato, rete regolare. Non ci sono contatti bassi e la spinta non è una spinta tale da fare fallo. Sotto non c'è nulla, ho guardato tutte le camere. È lui che fa bicicletta". Poi Manganiello a Dumfries, che continua a protestare: "Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai". "Decisione assolutamente corretta da parte di Manganiello", le parole di Dino Tommasi, componente CAN, a Dazn.



Sul contatto Scalvini-Frattesi. Manganiello: "Lo tocca appena". Sala Var: "Molto leggero" Sala Var: "Ha la gamba piegata." Ancora sala Var: "Check completati. Molto leggero, il contatto c'è ma è leggerissimo. Il tocco è minimo, non è un calcione". "Manganiello dice che lo tocca appena e la sala VAR avalla velocemente ma Frattesi anticipa Scalvini e resta in possesso e nella possibilità di giocare il pallone. Subisce un calcio e questo è calcio di rigore per dinamica chiara - ha detto Tommasi - Poteva essere visto in campo, ma se Manganiello non riesce a valutarne l'entità, la sala Var avrebbe dovuto intervenire con una OFR doverosa. Come sempre preferiamo che i rigori vengano dati in campo. Manganiello ha avuto una sensazione di un contatto leggero e l'ha valutato non come calcio di rigore quando in realtà Frattesi ruba il tempo a Scalvini e gioca il pallone. Quindi poteva intervenire la sala VAR. Ederson-Dumfries? Qui è fallo alla difesa chiara su Ederson da parte di Dumfries".