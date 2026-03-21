Serie A: il Sassuolo frena la Juventus, Pinamonti firma l'1-1

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Neroverdi più forti dell'epidemia di pertosse. Dopo una dura settimana arriva il pari allo Stadium, Locatelli sbaglia un rigore
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Luciano Spalletti ritrova Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, in campo dopo 620 giorni, ma questo non basta per regalare i tre punti alla Juventus. I bianconeri vengono infatti fermati sull'1-1 dal Sassuolo, che ottiene un punto preziosissimo dopo una settimana terribile, caratterizzata da quella mini-epidemia di pertosse che ha costretto i neroverdi a rinunciare ad alcuni giocatori. Subito pericolosa con Locatelli e Conceiçao, la Vecchia Signora spinge e passa al 14': Conceiçao punta Garcia, lo supera e serve Yildiz, che insacca di prima l'1-0. Thuram sfiora il bis e saggia i riflessi di Muric, ma il Sassuolo non molla: Pinamonti va vicino al pari prima del riposo. L'ex Inter è decisivo al 52', quando anticipa Bremer e insacca l'1-1, poi è assedio Juve. Spalletti si gioca le carte Koopmeiners e Miretti, ma soprattutto passa al poker offensivo con Milik e Vlahovic, senza esito. La Juventus ha una grandissima chance dal dischetto e la spreca, con Locatelli che calcia debolmente e l'intervento di Muric, decisivo anche al 90': gran parata su Milik. Arriva dunque un pareggio amaro per i bianconeri, che agganciano il Como a quota 54 punti, ma rischiano di perdere terreno dalla top-4.
LE PAGELLE DI JUVENTUS-SASSUOLO
IL TABELLINO
Juventus-Sassuolo 1-1
Juventus (4-2-3-1) - Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (34' st Vlahovic), Cambiaso (18' st Miretti); Locatelli, Thuram (18' st Koopmeiners); Conceiçao (43' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; Boga (34' st Milik). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All. Spalletti.
Sassuolo (4-3-3) - Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx (36' st Iannoni), Koné, Volpato (23' st Lipani); Berardi (45' st Doig), Pinamonti (36' st Nzola), Bakola (23' st Laurienté). A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Pedro Felipe. All. Grosso.
Arbitro: Marchetti.
Marcatori: 14' Yildiz (J), 7' st Pinamonti (S).
Ammoniti: Bremer (J), Garcia (S), Lipani (S).
LE STATISTICHE DI JUVENTUS-SASSUOLO
Kenan Yildiz è diventato il 1° calciatore straniero nella storia della Juventus ad andare in doppia cifra di gol da Under 21 in una stagione di Serie A; in generale il settimo a riuscirci da U21, il primo da Roberto Bettega nel 1970/71 (13 reti).
Juventus e Sassuolo hanno pareggiato una sfida in Serie A per la prima volta dal 15 luglio 2020 (3-3); da allora sei successi bianconeri e tre neroverdi nelle tre sfide prima di quella odierna.
Kenan Yildiz (4 maggio 2005 – 10G, 6A) è solo uno dei tre calciatori nati a partire dal 2005 con più di 15 partecipazioni attive nei cinque maggiori campionati europei in corso: Yan Diomande (2006 – 16) e Lamine Yamal (2007 – 23) gli altri due.
Kenan Yildiz è solo il secondo calciatore turco ad arrivare ad almeno 10 reti realizzate in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Hakan Çalhanoglu nel 2023/24 (13).
Andrea Pinamonti, sette gol e tre assist in questo campionato, è uno dei due soli giocatori italiani, insieme a Federico Dimarco, ad aver preso parte ad almeno 10 gol in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24).
Sei delle sette reti realizzate da Andrea Pinamonti in questo campionato sono arrivate in trasferta; record di marcature esterne per l’attaccante in un singolo torneo di Serie A.
Nessuna squadra ha raccolto più pareggi interni rispetto alla Juventus in questo anno solare in Serie A (tre, come Cremonese, Fiorentina e Napoli).
Il Sassuolo ha pareggiato una gara di Serie A per la prima volta dal 3 gennaio scorso, in casa contro il Parma (1-1) chiudendo così una striscia di 11 gare consecutive senza pareggi nel torneo (5V, 6P) – questo inoltre è il primo pari esterno per i neroverdi nella competizione dal 28 dicembre (1-1 v Bologna).
Con l’assist odierno, Francisco Conceição ha già eguagliato in questo campionato sia il numero di passaggi vincenti (tre) che più in generale quello di partecipazioni attive (sei) registrate nel 2024/25, il suo primo torneo di Serie A (sei, con tre reti e tre assist anche in quel caso).
Francisco Conceição ha fornito assist in due match casalinghi di fila per la seconda volta in Serie A, il precedente tra ottobre e novembre 2024 (v Parma e Torino).
Domenico Berardi ha servito oggi il quarto assist di questo campionato, il primo dallo scorso 9 novembre (v Atalanta). Dalla sua prima stagione in Serie A (2013/14) Berardi è il calciatore con più assist serviti sia in generale (82) che in trasferta (46) nella competizione.
Nessuna squadra ha sbagliato più calci di rigore rispetto alla Juventus nella Serie A in corso (tre, come Como e Genoa).
Primo calcio di rigore parato da Arijanet Muric in Serie A, al quinto affrontato nella competizione.
Arkadiusz Milik è tornato in campo in un match di Serie A a distanza di 665 giorni dall’ultima volta, il 25 maggio 2024 contro il Monza in casa.