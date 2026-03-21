Serie A: il Sassuolo frena la Juventus, Pinamonti firma l'1-1

Luciano Spalletti ritrova Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, in campo dopo 620 giorni, ma questo non basta per regalare i tre punti alla Juventus. I bianconeri vengono infatti fermati sull'1-1 dal Sassuolo, che ottiene un punto preziosissimo dopo una settimana terribile, caratterizzata da quella mini-epidemia di pertosse che ha costretto i neroverdi a rinunciare ad alcuni giocatori. Subito pericolosa con Locatelli e Conceiçao, la Vecchia Signora spinge e passa al 14': Conceiçao punta Garcia, lo supera e serve Yildiz, che insacca di prima l'1-0. Thuram sfiora il bis e saggia i riflessi di Muric, ma il Sassuolo non molla: Pinamonti va vicino al pari prima del riposo. L'ex Inter è decisivo al 52', quando anticipa Bremer e insacca l'1-1, poi è assedio Juve. Spalletti si gioca le carte Koopmeiners e Miretti, ma soprattutto passa al poker offensivo con Milik e Vlahovic, senza esito. La Juventus ha una grandissima chance dal dischetto e la spreca, con Locatelli che calcia debolmente e l'intervento di Muric, decisivo anche al 90': gran parata su Milik. Arriva dunque un pareggio amaro per i bianconeri, che agganciano il Como a quota 54 punti, ma rischiano di perdere terreno dalla top-4.



LE PAGELLE DI JUVENTUS-SASSUOLO