"La Juventus in questi anni non è riuscita ad arrivare ai risultati sperati. Ma la struttura è importante, ci sono grandi collaboratori e una proprietà con idee chiare che ha fatto una ricapitalizzazione importante, la dimostrazione che sono stati fatti degli errori. La maggiore difficoltà è il settlement agreement ma dobbiamo adattarci. E' una bella sfida che affrontiamo con la consapevolezza di poter crescere. Ma abbiamo una proprietà importante e credo che questo possa aiutare a cercare di superare dei momenti di difficoltà. In Italia c'è un campionato straordinario come la Serie A, ci sono delle proprietà straniere che possono aiutare, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di migliorare noi stessi". Lo dice l'ad della Juventus, Giovanni Carnevali, durante l'evento Rcs Sport Industry Talk.