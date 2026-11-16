Juve, Celik e Zhegrova ko in nazionale ma niente ansia. Nico Gonzalez lavora ancora a parte

La Juventus è tornata oggi ad allenarsi alla Continassa dopo il periodo di stop concesso da Spalletti. Il tecnico bianconero ha riabbracciato Conceiçao, non Nico Gonzalez e Cambiaso che hanno proseguito il lavoro a parte. Se il primo si rivedrà col Venezia (probabile una partenza dal primo minuto), per i restanti due bisognerà avere pazienza. Specialmente con l'argentino: l'obiettivo numero uno è evitare ricadute.
La sosta per le nazionali riconsegna alla Vecchia Signora anche due calciatori non in buone condizioni. Parliamo di Celik, fermatosi durante il riscaldamento prima di Francia-Turchia, e Zhegrova che domenica ha lasciato il ritiro del Kosovo per infortunio: non prenderà quindi parte al match con l'Irlanda in programma martedì sera.
Dopo alcune ore di apprensione, in casa Juve si registra una certa tranquillità in merito ai loro infortuni: le condizioni di entrambi non preoccupano. La situazione dei due quindi, verrà monitorata di giorno in giorno per capire quando potranno rientrare in gruppo dopo gli opportuni trattamenti.