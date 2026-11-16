Juve, Celik e Zhegrova ko in nazionale ma niente ansia. Nico Gonzalez lavora ancora a parte

La Juventus è tornata oggi ad allenarsi alla Continassa dopo il periodo di stop concesso da Spalletti. Il tecnico bianconero ha riabbracciato Conceiçao, non Nico Gonzalez e Cambiaso che hanno proseguito il lavoro a parte. Se il primo si rivedrà col Venezia (probabile una partenza dal primo minuto), per i restanti due bisognerà avere pazienza. Specialmente con l'argentino: l'obiettivo numero uno è evitare ricadute.