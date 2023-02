Juventus, Allegri al tifoso che criticava Kean: "Cosa c'è, stai zitto"

Massimiliano Allegri in difesa della squadra. L'allenatore della Juventus nei minuti finali della partita contro la Fiorentina si è girato verso un tifoso sugli spalti che fischiava Moise Kean e - portandosi l'indice della mano sinistra alla bocca - lo ha redarguito: "Cosa c'è, stai zitto". Poi, anche grazie alla collaborazione del vice Landucci, è tornato in panchina. Il tecnico bianconero ha poi commentato così: "Non so chi siano, ho sentito dietro che continuavano a criticare Kean. In quel momento serve l'aiuto del pubblico, quello non credo sia il modo giusto: nei momenti di difficoltà uno stadio pesante come questo deve diventare incandescente. Mi spiace che c'è qualcuno che viene allo stadio con l'idea di fischiare chi gioca: è poco rispettoso Poi se alla fine si perde allora è giusto fischiare".