Alla Juve sono già pazzi di Kolo Muani: parte il piano per tenerlo senza svenarsi

Alla Juve vorrebbero tenersi stretto Kolo Muani. Un obiettivo comprensibile visto quanto ha reso da quando si è messo per la prima volta la maglia bianconera. L'impresa non è delle più semplici. Il Psg, quando l'ha comprato dall'Eintracht Francoforte, si è reso protagonista di un'operazione da 95 milioni di euro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ai bianconeri per comprarlo servirebbero almeno 65 milioni di euro per fare in modo che i parigini non facciano una minusvalenza. La Juventus, che non vuole sborsare quella cifra, pensa a un rinnovo del prestito per un altro anno con riscatto fissato nel 2026 a 45 milioni.