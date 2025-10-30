Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

svolta in panchina

Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: oggi atteso l'annuncio

L'ora di Spalletti in bianconero: oggi l'annuncio. I dettagli del contratto e l'obiettivo di rilanciare subito la Juve

di Stefano Fiore
30 Ott 2025 - 10:48

L’ora di Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus è pronta a scoccare: solo questioni tecniche e di opportunità hanno ritardato l'annuncio ufficiale che, salvo imprevisti, è atteso per oggi quando guiderà anche la seduta pomeridiana della squadra. Domani invece la presentazione. L'ex ct della Nazionale firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.

Spalletti arrivato alla Continassa

Intorno alle 10.40, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa. Si avvicina il momento dell'annuncio ufficiale come nuovo allenatore bianconero.

Spalletti ha guardato Juve-Udinese in tv

L'allenatore toscano, che ieri ha seguito in tv la vittoria sull'Udinese nella casa a Milano, aveva inizialmente pianificato un blitz a Torino, ma un impegno personale a Ponzano (per omaggiare lo storico dirigente dell'Empoli Silvano Bini) ha posticipato il suo arrivo, previsto in giornata.

Juve, Spalletti in panchina contro la Cremonese

L'intenzione della Juventus è arrivare alla fumata bianca oggi per permettere a Spalletti di guidare la seduta di lavoro, prevista per le 15, e cominciare a trasmettere le sue conoscenze in vista del debutto di sabato sera a Cremona.

Juve, la presentazione di Spalletti

L'intenzione della Juve è di presentare Spalletti alla stampa nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025.

Spalletti-Juventus, i dettagli del contratto

L'accordo prevede:

  • Contratto: Otto mesi iniziali, con opzione di prolungamento.
  • Obiettivo Champions: L'ingresso tra le prime quattro farebbe scattare automaticamente il rinnovo fino a giugno 2027, con ridiscussione dell'accordo fino al 2028.

Bremer si fa male, i tifosi Juve se la prendono coi dirigenti: "Mercato sbagliato"

1 di 12
© x
© x
© x

© x

© x

luciano spalletti
nuovo allenatore
juventus
annuncio
contratto

Ultimi video

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

01:52
Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

01:37
Sohm: "Ci serve la vittoria per fare un click"

Sohm: "Ci serve la vittoria per fare un click"

02:28
Sucic: "Ci serviva i 3 punti. Il gol merito del futsal"

Sucic: "Ci servivano i 3 punti. Il gol merito del futsal"

01:46
Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

02:43
Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

02:10
DICH GILARDINO VIGILIA 29/10 DICH

Gilardino: "L'entusiasmo messo in campo col Milan dovremo rivederlo contro la Lazio"

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

I più visti di Juventus

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Juve, c'è già uno Spalletti in casa: è il figlio Federico

Spalletti il nome di peso, Mancini da "ds", Palladino low cost: chi dovrebbe scegliere la Juve

4-2-3-1 e altre novità: ecco come giocherebbe la Juve di Spalletti

6) Luciano Spalletti 200 vittorie in 411 partite

Spalletti: "Chiunque vorrebbe allenare la Juve. Fortunato l'erede di Tudor..."

DICH SPALLETTI OK OK DICH

Spalletti: "Juventus? Nessun contatto, ma ho voglia di rientrare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:00
Coppa di Lega inglese: Liverpool fuori, ai quarti Arsenal e City
09:19
Bologna, Niccolini: "Mancata lucidità, Immobile dopo la sosta"
23:58
Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"
23:47
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"
23:42
Fiorentina, Pradè: "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"