Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: oggi atteso l'annuncio

L’ora di Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus è pronta a scoccare: solo questioni tecniche e di opportunità hanno ritardato l'annuncio ufficiale che, salvo imprevisti, è atteso per oggi quando guiderà anche la seduta pomeridiana della squadra. Domani invece la presentazione. L'ex ct della Nazionale firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.