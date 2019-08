Juve, Paratici: "Dybala via? E' il nostro 10, ne parleremo. Icardi? Contenti dei nostri"

LE PAROLE

"Dybala è un grandissimo giocatore della Juve, il nostro numero 10. E' chiaro che ci sono degli interessamenti, che si fanno per lui e anche per gli altri che approfondiremo''. Così il ds della Juve Fabio Paratici a margine dell'amichevole in famiglia di Villar Perosa. Su Icardi, obiettivo di mercato bianconero: “È un giocatore dell’Inter, noi dobbiamo pensare ai nostri attaccanti: abbiamo Higuain, Mandzukic, Dybala, Cristiano. Non parlerei di calciatori di altre squadre. Siamo contenti dei nostri”. Juve, Paratici: "Dybala un grande, ci sono trattative per tutti. Icardi? Contenti di chi c'è"

"Giocatori in esubero? Non ci sono giocatori in esubero - ha proseguito Paratici facendo riferimento alle parole di qualche giorno fa di Sarri - C'è una lista dove nè io e nè il mister possiamo incidere, c'è una lista Uefa Champions League che ci consente di mettere in lista 21 giocatori, più i local player. Quest'anno abbiamo un solo local player non 2 o 3 come gli altri anni. Gli altri anni usciva un solo giocatore, quest'anno purtroppo sono solo 22 giocatori da inserire in lista quindi se ci saranno giocatori in più ne usciranno quelli che ci sono sopra i 22. Rugani e Mandzukic i più vicini alla cessione? Non ci sono nomi più vicini alla cessione o più lontani. C'è un gruppo di giocatori, siamo in una sessione di calciomercato dove ci sono degli interessamenti e dove per concludere un affare bisogna essere in tre parti. Le due squadre che trattano il giocatore e il giocatore stesso. Quindi piano piano si avvicina la fine del calciomercato e si tireranno le dovute considerazioni". E ancora: "Se il mio telefono è 'caldo'? Come tutti i giorni nelle sessioni di mercato si fanno tante chiacchiere e poi alla fine ultimamente affari non è che se ne facciano tanti. Ma noi siamo fiduciosi e tranquilli",