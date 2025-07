Morte Diogo Jota, due testimoni smentiscono la ricostruzione ufficiale: "Non andavano veloci"

Il dolore per la scomparsa di Diogo Jota è ancora fortissimo e in Spagna si indaga sulle cause dell'incidente che ha causato la sua morte e quella di suo fratello, che era in macchina con lui. Secondo la polizia l’incidente sarebbe stato causato da una velocità eccessiva della Lamborghini Huracán su cui viaggiavano (superiore al limite di 120 km/h in vigore) e dallo scoppio di uno pneumatico, che avrebbe fatto sbandare l’auto facendola andare fuori strada. In particolare su quest’ultimo punto ci sono ancora indagini in corso per capire come sia avvenuta l’esplosione, ma è sulla velocità a cui viaggiava l'auto che ci sono molti dubbi.