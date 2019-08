Villar Perosa, Juventus A-Juventus B 3-1: Dybala doppietta, tacco di Cuadrado

Villar Perosa in festa per la classica amichevole pre-campionato tra Juventus A e Juventus B: è terminata 3-1 con doppietta di Dybala, autorete di Demiral e tacco di Cuadrado prima dell'invasione dei tifosi che al 52' hanno messo fine al match. Quasi 5.000 le persone accorse per osservare da vicino i bianconeri al penultimo appuntamento (sabato 17 match contro la Triestina) prima dell'inizio della Serie A. Assenti Cristiano Ronaldo e De Ligt. Sarri regolarmente in panchina dopo il malessere dovuto all'influenza poco prima della sfida. Presenti alla partita il presidente Agnelli con Paratici e Nedved, nonché John Elkann. La cronaca del match minuto per minuto.