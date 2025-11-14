Logo SportMediaset

Calcio

Italia U20, Azzurri sconfitti 2-1 dal Portogallo in amichevole

14 Nov 2025 - 22:06

Un finale amaro condanna la Nazionale azzurra U20: alla prima uscita dopo il Mondiale di categoria, i ragazzi di Nunziata escono sconfitti per 2-1 nell'amichevole di Viareggio con il Portogallo. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio senza grandi spunti da entrambe le parti, gli Azzurrini passano in vantaggio a inizio ripresa grazie al colpo di testa di Postiglione su calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora il pareggio portoghese con Rodrigo Ribeiro, quindi al quinto e ultimo minuto di recupero è Mauro Couto a firmare il sorpasso decisivo. Al termine del match Carmine Nunziata prova ad analizzare lucidamente questa gara dal finale decisamente poco dolce. "Rimane l'amaro in bocca - è il suo commento - perché a mio giudizio abbiamo fatto un'ottima prestazione, considerando anche che si tratta di gruppo che si è ritrovato da poco. I ragazzi sono stati bene in campo, ma abbiamo pagato alcuni errori che potevamo evitare. Faccio loro i complimenti per come hanno giocato, mentre potevamo gestire decisamente meglio il finale di gara". 

