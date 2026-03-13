Iran, la nazionale sfida Trump: "Nessuno può escluderci dai Mondiali 2026"
In una nota su Instagram arriva la risposta al presidente degli USA: "Decide la FIFA, non un singolo Paese. Siamo qualificati sul campo"
La nazionale di calcio maschile dell'Iran afferma che "nessuno" può escluderla dalla Coppa del Mondo 2026, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la sua partecipazione potrebbe mettere a rischio "la loro vita e sicurezza".
In una dichiarazione, pubblicata in una storia su Instagram, la nazionale di calcio iraniana ha ribadito che la loro partecipazione al torneo non sarebbe stata determinata da "nessun individuo (o) Paese". "I Mondiali sono un evento storico e internazionale e il suo organo di governo è la FIFA, non a un Paese qualsiasi", si legge nella dichiarazione.
"La nazionale iraniana, grazie alla sua forza e alle vittorie decisive ottenute dai coraggiosi figli dell'Iran, è stata tra le prime squadre a qualificarsi per questo importante torneo", proseguono. "Certamente, nessuno può escludere la nazionale iraniana dai Mondiali; l'unico Paese che potrebbe essere escluso è quello che detiene solo il titolo di 'ospite' ma non è in grado di garantire la sicurezza delle squadre partecipanti a questo evento globale".