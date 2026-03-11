Mondiali 2026: Iraq possibile sostituto dell'Iran, ma le incognite restano tante

Qualcosa di paragonabile è però accaduto per il Mondiale per Club 2025, organizzato dalla Fifa, quando i messicani del Leon furono esclusi perché la proprietà era del gruppo che controllava anche i connazionali del Pachuca, altra squadra qualificata. Per le regole sulla multiproprietà, il Leon fu escluso e sostituito dal Los Angeles Fc, che vinse lo spareggio con il Club America.