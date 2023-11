Thomas Zilliacus: "Ho raccolto 2,3 miliardi di euro, farò un'offerta per l'Inter"

l'ultima uscita

Il manager finlandese ribadisce l'interesse per il club nerazzurro: "Parte dei fondi destinati a una nuova amichevole offerta a Zhang"

Thomas Zilliacus torna a ribadire il suo interesse per l'Inter, da diversi mesi il manager finlandese lancia messaggi social alla famiglia Zhang per il club nerazzurro e questa volta fa anche le cifre: "Ho appena firmato un accordo con alcuni investitori che vogliono investire nella mia società XXI Century Capital per mettere insieme una somma di 2,5 miliardi di dollari (oltre 2,3 miliardi di euro, ndr). Faremo una nuova amichevole offerta per l'Inter usando parte di questi fondi".

STEVEN ZHANG NON VUOLE VENDERE L'INTER Steven Zhang comunque non sembra aver intenzione di lasciare l'Inter: il presidente nerazzurro ha un piano per rifinanziare il debito e mantenere la proprietà. Il prestito di Oaktree è in scadenza a maggio 2024, quando la holding lussemburghese che controlla l’Inter dovrà restituire al fondo Usa oltre 350 milioni. Non c'è molto tempo, è chiaro che si dovrà arrivare a una soluzione già tra la fine di quest'anno e l'inizio di quello nuovo.

QUANTO VALE L'INTER PER STEVEN ZHANG C'è stato qualche fondo che ha valutato se intraprendere un contatto diretto per l'acquisto del club ma che, dopo aver studiato la situazione, ha deciso di lasciare perdere, anche per la cifra che Zhang chiede per cedere l'Inter: 1,3 miliardi di euro.

INTER, CHI È THOMAS ZILLIACUS Ex dirigente Nokia, ha fondato Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks, che si occupano soprattutto di immobiliare, sport, telecomunicazioni per un valore combinato di oltre 3 miliardi di dollari. Nei mesi scorsi si era parlato di lui anche del Manchester United ma non essendo riuscito a trovare i partner giusti, aveva abbandonato la corsa al club inglese: non è un caso, però, che sui social personale molto spesso commenta, oltre alla situazione dell'Inter, proprio quella dei Red Devils.

